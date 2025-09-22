Władimir Putin wygłosił przemówienie przed członkami Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Padły w nim pewne zapowiedzi.

– Rosja jest w stanie odpowiedzieć na każde zagrożenie i jest pewna niezawodności swoich narodowych sił odstraszania – oznajmił dyktator w swoim wystąpieniu przed członkami Rady.

Putin stwierdził również, że „stabilność strategiczna” stale się pogarsza. – Chciałbym zacząć od innej kwestii, wyjątkowo istotnej, fundamentalnej dla ochrony naszych interesów narodowych, suwerenności Rosji i, bez przesady, dla zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego w ogóle. Mam na myśli sytuację w obszarze stabilności strategicznej, niestety stale się pogarszającą, spowodowaną skumulowanym wpływem szeregu czynników, w tym negatywnych, pogłębiających istniejące zagrożenia strategiczne i tworzących nowe – oznajmił.

Dyktator powiedział także, iż za obecnie zagrożenia strategiczne odpowiada Zachód. Putin uważa, że „formaty wielostronne i dwustronne zostały zachwiane”. – Krok po kroku system radziecko-amerykańskich i rosyjsko-amerykańskich porozumień w sprawie kontroli pocisków rakietowych i strategicznych zbrojeń obronnych został niemal całkowicie zdemontowany. Liczne problemy, które narastały w sferze strategicznej od początku XXI wieku, przypisujemy destrukcyjnym działaniom Zachodu, jego destabilizującym koncepcjom doktrynalnym i programom militarno-technicznym – stwierdził.

Putin, podkreślając, że Rosja jest gotowa odpowiedzieć na wszystkie zagrożenia, przypomniał, iż przykładem tego jest „decyzja o zniesieniu jednostronnego moratorium na rozmieszczanie rakiet średniego i krótkiego zasięgu bazowania lądowego”. Dyktator zwrócił się też do USA i oskarżył je wyścig zbrojeń. Zapowiedział jednocześnie, że Rosja nie zamierza w nim uczestniczyć.

-Dlatego Rosja jest gotowa nadal przestrzegać głównych ograniczeń ilościowych Traktatu Nowy START przez rok po 5 lutego 2026 roku. Na podstawie naszej analizy sytuacji podejmiemy następnie decyzję o utrzymaniu tych dobrowolnych samoograniczeń – powiedział i dodał, że będzie to możliwe jeśli USA również podejmą podobne działania.

