Jarosław Kaczyński podczas spotkania z sympatykami Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi przypomniał pewną sytuację związaną z Andrzejem Dudą. Prezes PiS przyznał, że tamto weto prezydenta stanowiło „potężny cios”, którego nie konsultowano.

Podczas spotkania Kaczyński wprost przyznał, że za rządów PiS nie udało się zrealizować „polityki przebudowy państwa”. „Ona się załamała, bo trzeba by ją zacząć od przebudowy sądownictwa. A to się nie udało i trzeba to jasno powiedzieć” – zaznaczył.

Winą za taki stan rzeczy Kaczyński obarczył ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Prezes PiS przypomniał, że kluczową rolę odegrało wówczas niespodziewane weto prezydenta.

„Nie udało się dlatego, że prezydent Duda podstawową ustawę, prowadzącą do tej zmiany, ku naszemu zaskoczeniu, bez żadnych konsultacji z nami, zawetował i to był potężny cios, a w Polsce konstrukcja ustrojowa jest taka, że kognicja sądów jest tak szeroko zakrojona, że w gruncie rzeczy żadnych reform bez reformy sądownictwa przeprowadzić się nie da” – powiedział Kaczyński.

Źr. dorzeczy.pl