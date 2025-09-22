Coraz częściej pojawiają się głosy, że zmiana premiera nastąpi jeszcze przed wyborami w 2027 r. Ryszard Petru z obozu rządzącego nie ma wątpliwości, że do tego dojdzie. Wskazuje nawet nazwisko potencjalnego nowego szefa rządu.

Ryszard Petru, poseł Polski 2050 stwierdził, że nowy premier zmieni Donalda Tuska jeszcze przed wyborami. Dodał, że „naturalnym kandydatem jest wicepremier Radosław Sikorski”. Co więcej, podkreślił, że w jego ocenie byłby to dobry ruch.

„Zawsze jest potrzebna nowa energia, zryw. Nie mówię, że ja to wiem, tylko się spodziewam” – zastrzegł Petru.

Coraz więcej ekspertów wskazuje na rosnącą pozycję Sikorskiego w obozie rządowym. Po ostatniej rekonstrukcji Rady Ministrów otrzymał awans na wicepremiera. Zgodnie z ostatnim sondażem CBOS, szef MSZ jest na trzecim miejscu rankingu zaufania do polityków. Zaufanie do niego deklaruje 43 proc. badanych. Nie ufa mu 35 proc. Obojętność wyraziło 11 proc.

