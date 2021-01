Andrzej Piaseczny skończył 50 lat. Z tej okazji znajomi postanowili zorganizować mu przyjęcie. Impreza odbyła się w mieszkaniu Adama Darskiego, znanego jako „Nergal”. „Piasek” zaskoczył między innymi wstawkami politycznymi.

Andrzej Piaseczny to jeden z najsłynniejszych polskich piosenkarzy. W ostatnich latach angażował się również telewizyjnie – występował między innymi jako trener w programie „The Voice of Poland”. Nic dziwnego, że ostre słowa skierowane pod adresem Prawa i Sprawiedliwości to dla wielu osób zaskoczenie.

Do całej sytuacji doszło podczas 50. urodzin piosenkarza, które zostały zorganizowane przez jego przyjaciół. Impreza odbyła się w mieszkaniu lidera zespołu Behemoth, Adama „Nergala” Darskiego. On również nagrywał całe zdarzenie pokazując między innymi toasty.

I właśnie na jednym z nich „Piasek” zawarł ostrą deklarację polityczną. „Je*ać biedę” – powiedział. „Je*ać PiS i Konfederację i wszystkich ku*wa tam co tego” – mówił. Toast został oczywiście bardzo dobrze przyjęty.

Znajomi Andrzeja Piasecznego ułożyli również dla niego specjalną piosenkę. „Super Express” opublikował nagranie z całego zdarzenia, które można zobaczyć TUTAJ.

Źr.: Super Express