Reporterzy „Magazynu śledczego Anity Gargas” otrzymali nagranie tajnej narady Tuska, która odbyła się po katastrofie smoleńskiej. Materiał pojawi się na antenie TVP1 w czwartek wieczorem.

Widzowie telewizyjnej Jedynki obejrzą nagranie tajnej narady Tuska w „Magazynie Śledczym Anity Gargas” w czwartek o godzinie 21:55. Tymczasem w sieci pojawił się krótki zwiastun materiału. Wynika z niego, że narada w Kancelarii Premiera odbyła się 23 kwietnia 2010 roku, więc niecałe dwa tygodnie po katastrofie rządowego tupolewa w Smoleńsku.

W zwiastunie widzimy, że na nagraniu zarejestrowano rozmowę Donalda Tuska z Edmundem Klichem. Ten drugi. po katastrofie smoleńskiej, pełnił funkcję akredytowanego przedstawiciela Polski przy wojskowo-cywilnej komisji rosyjskiej (MAK), badającej przyczyny tragedii.

„Pan zasugerował, że przez błąd polskiego rządu Rosjanie mają przewagę” – mówi na nagraniu Tusk. „Ja sądziłem, że są cały czas prowadzone negocjacje ze stroną rosyjską” – odpowiada Klich. „Prawdziwe źródło niepokojów w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje.” – mówi ówczesny premier w innym miejscu.

TYLKO U NAS. Nagranie z poufnej narady u premiera Donalda Tuska po katastrofie smoleńskiej.#Magazynśledczy w czwartek o 21:55 w TVP1.#Smoleńsk #10kwietnia pic.twitter.com/51q2RMEJsc — Śledczy Anity Gargas (@MagazynSledczy) March 17, 2021

Narrator twierdzi na zakończenie, że nagranie tajnej narady Tuska „miało zostać zniszczone”.

Źr. twitter; dorzeczy.pl