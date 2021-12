Na spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości wskazuje najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu. Co istotne, nie przekłada się to na wzrost poparcia dla ugrupowań opozycyjnych. Rośnie za to grupa wyborców niezdecydowanych.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Na Zjednoczoną Prawicę chciałoby głosować 32 procent wyborców. Partia rządząca wprawdzie traci, ponieważ we wrześniu zdobyła 36,6 proc. poparcia, ale i tak utrzymuje dużą przewagę nad pozostałymi ugrupowaniami.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, która również traci. Na największe ugrupowanie opozycyjne chciałoby zagłosować 22,1 proc. wyborców – to o 1 pkt proc. mniej niż we wrześniu. Z kolei 0,3 pkt proc. zyskała Polska 2050, na którą chciałoby zagłosować 11,8 proc. respondentów.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja (7,1 proc.), Lewica (7 proc) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Właśnie Ludowcy zyskali najwięcej, bo aż 2 pkt proc. i z wynikiem 6,4 proc. weszliby do Sejmu.

Co istotne, rośnie grupa wyborców niezdecydowanych. Aż 13,7 proc. ankietowanych nie wie bowiem, na kogo oddałoby swój głos. W porównaniu z analogicznym badaniem z września grupa ta wzrosła aż o 5,3 pkt proc.

Żr.: Onet