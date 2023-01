Policja opublikowała nagranie ukazujące, jak wyglądał napad na jubilera w Lublinie. Do zdarzenia doszło blisko rok temu, ale sprawców do tej pory nie złapano. W wyniku przestępstwa doszło do strat w wysokości 3 mln zł.

Napad na jubilera nastąpił 23 marca 2022 roku około godz. 20:00 przy ul.Turkusowej w Lublinie. Trzech zamaskowanych mężczyzn weszło do lokalu, w którym znajduje się jubiler, a następnie grożąc właścicielowi bronią skradli biżuterię, złoto oraz pieniądze. Straty zostały wycenione na blisko 3 miliony złotych.

Publikujemy moment napadu na jubilera, do którego doszło w 2022 r. w Lublinie. Zamaskowani sprawcy grożąc właścicielowi bronią skradli biżuterię, złoto i pieniądze o łącznej wartości 3 mln.złotych!!!

Kto ich rozpoznaje, proszony jest o kontakt z Policją!https://t.co/50kZ0Bf52h pic.twitter.com/dm11qvaA10 — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) January 12, 2023

Policja apeluje o pomoc. „Prowadzone działania operacyjne do chwili obecnej nie doprowadziły do ustalenia sprawców napadu. Osoby, które na podstawie nagrania są w stanie rozpoznać mężczyzn po sylwetce lub ubiorze, a także posiadają informację na temat tego zdarzenia prosimy o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod nr. 47 811 44 11 lub pod nr. alarmowy 112.” – napisano w policyjnym komunikacie.

Czytaj także: Wypadek policjantów z nastolatkami. To niebywałe, co wiadomo o jednym z nich

Źr. Policja Lubelska