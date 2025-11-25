Dwóch nieustalonych dotąd sprawców przeprowadziło napad na plebanię parafii pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Tuchowie. Napastnicy w pewnym momencie natknęli się na księdza. Zaatakowali go gazem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 18:00. Dwaj napastnicy w wieku ok 20-30 lat włamali się do budynku należącego do parafii. Napad na plebanię przeprowadzono w chwili, gdy ksiądz sprawował wieczorną Mszę Świętą. Sprawcy prawdopodobnie liczyli, że wykorzystają jego nieobecność.

„Mężczyzn było dwóch. Byli zamaskowani. W pomieszczeniu gospodarczym plebanii natknął się na nich ksiądz, który niespodziewanie dla nich pojawił się w budynku” – przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie asp. Kamil Wójcik w rozmowie z portalem tarnow.naszemiasto.pl.

Napastnicy skierowali swą agresję także przeciwko księdzu. „Między mężczyznami doszło do szamotaniny. Sprawcy użyli wobec duchownego gazu i zdołali zbiec” – powiedział.

Mężczyźni, którzy zorganizowali napad na plebanię nadal przebywają na wolności. Policja apeluje o pomoc w ich poszukiwaniach. „Jeżeli ktoś widział podejrzanych ludzi obserwujących plebanię czy kościół w tym dniu lub wcześniej, proszony jest o kontakt z Parafią lub Policją, która zajmuje się tą sprawą” – przekazano w komunikacie.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News