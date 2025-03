.@NawrockiKn: Zawieszenie wsparcia przez USA to efekt niewdzięczności Zełenskiego. @marcinfijolek: To Zełenski jest winny za decyzję USA? @NawrockiKn: Przede wszystkim widzę problem w Zełenskim. Trump to twardy negocjator.



Całość rozmowy: https://t.co/K8Nfwb6jVX pic.twitter.com/LYShKOxM9N