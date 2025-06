Karol Nawrocki odpowiedział Donaldowi Tuskowi. Premier zasugerował bowiem, że potrzebne będzie ponowne przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich.

Wpis Donalda Tuska, który zwrócił się m.in. do Andrzeja Dudy, odbił się szerokim echem. Polski premier zasugerował, że należy ponownie przeliczyć głosy w wyborach prezydenckich, aby sprawdzić, kto faktycznie zwyciężył. Sugestia szefa rządu odbiła się szerokim echem i wywołała raczej negatywne opinie.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Karol Nawrocki, czyli prezydent-elekt, który w mocnych słowach odpowiedział premierowi. – Przed nami wielkie zadanie. Tak, wygraliśmy bitwę o Polskę, wygraliśmy wybory, mimo że nikt nie dawał nam szans na zwycięstwo – nie dawały ich sondaże, media, prasa. To było zwycięstwo społeczeństwa obywatelskiego – powiedział Nawrocki przed kamerami TV Republika w Sulejowie, gdzie w niedzielę zorganizowano XX Zjazd Klubów Gazety Polskiej.

Nawrocki dodał również, że jeśli ktoś będzie chciał wpływać na wynik wyborów, on pierwszy postawi się przeciwko temu. – Gwarantuję, że jeśli ktoś będzie chciał zniszczyć polską demokrację i odebrać to zwycięstwo, to pierwszego zobaczycie mnie, jak protestuję przeciwko takiej bandyterce – powiedział.

Wypowiedzi Nawrockiego tyczą się wpisu Tuska, który pojawił się w serwisie „X”. – Nie jesteście tak zwyczajnie po ludzku ciekawi, jakie są prawdziwe wyniki głosowania? Na pewno jesteście. A jak wiadomo, uczciwi nie mają się czego bać – napisał premier.

