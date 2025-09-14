Biuro Bezpieczeństwa Narodowego wydało oficjalny komunikat. Chodzi o zgodę na pobyt wojsk NATO w Polsce.

– Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o wyrażeniu zgody na pobyt na terytorium RP komponentu wojsk obcych Państw-Stron Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego jako wzmocnienie RP w ramach operacji „Eastern Sentry” – napisano na profilu BBN w serwisie „X”.

BBN podało również, że postanowienie prezydenta Nawrockiego ma charakter niejawny. O szczegółach operacji NATO mówił niedawno minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o odpowiedź Sojuszu na rosyjskie prowokacje.

– NATO daje twardą, jasną odpowiedź. Wschodnia Straż jest odpowiedzią jasną, zdecydowaną. (…) To jest bardzo poważna, chyba jedna z największych operacji w historii NATO – powiedział szef polskiego resortu obrony narodowej. Pytany o szczegóły akcji NATO szef MON ujawnił, że będzie rozlokowanie kilku rodzajów sprzętu w celu budowy „wielowarstwowej obrony powietrznej”.

