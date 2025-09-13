Dziś we wschodniej części Polski zawyły syreny alarmowe. Związane to było z zagrożeniem atakami rosyjskich dronów.

Mieszkańcy województwa lubelskiego przeżyli dziś spory niepokój. Wszystko ze względu na alert RCB dotyczący możliwych ataków z powietrza. Biorąc pod uwagę wcześniejszy rosyjski atak, sytuacja była naprawdę poważna.

W niektórych miastach zawyły syreny alarmowe. Takie zdarzenie miało miejsce np. w Świdniku. Co ciekawe, w tym samym czasie odbywał się tam mecz piłkarski pomiędzy miejscową Świdniczanką a rezerwami Cracovii Kraków.

W sieci znajdziemy nagranie, zarejestrowane na stories klubu ze Świdnika, gdy słychać w tle wycie syren alarmowych. Reakcja może zaskakiwać. Zarówno kibice, jak i zawodnicy nic sobie z tego nie robią. Mecz nie został przerwany.

– Idealny przykład, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyje syrena alarmowa w Świdniku, reakcja ludzi? Praktycznie żadna – podał serwis remiza.pl, który udostępnił nagranie w serwisie „X”.

Idealny przykład, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyje syrena alarmowa w Świdniku, reakcja ludzi? Praktycznie żadna. pic.twitter.com/hOQY1EWyQa — Remiza.pl (@remizacompl) September 13, 2025

Przeczytaj również: