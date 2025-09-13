Dramatyczne sceny w Mieścisku. Do kościoła wtargnął mężczyzna, zdemolował świątynię i rzucił się na księdza na oczach wiernych.

W piątek, 12 września 2025 roku, około godziny 18:00, w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku doszło do niecodziennego zdarzenia. 47-letni mieszkaniec miejscowości, będący pod wpływem alkoholu, wtargnął do świątyni w stanie półnagim. Mężczyzna zachowywał się agresywnie, używając wulgaryzmów i zakłócając trwającą liturgię.

Agresor dopuścił się dewastacji wnętrza kościoła – przewracał elementy wyposażenia, uszkodził ołtarz oraz krzyż. W trakcie incydentu zaatakował również fizycznie księdza prowadzącego mszę, który próbował go powstrzymać. Zdarzenie, które rozegrało się na oczach wiernych, wywołało wśród nich panikę – część osób opuściła kościół w poszukiwaniu pomocy.

– W Mieścisku, w kościele parafialnym, doszło do zakłócenia liturgii. W związku z tym policjanci podjęli interwencję, podczas której zatrzymali 47-letniego mieszkańca Mieściska. Mężczyzna jest nietrzeźwy, został doprowadzony do wągrowieckiej jednostki Policji – cytuje asp. Dominika Zielińskiego, oficera prasowego policji w Wągrowcu epoznan.pl.

Policja przyjęła zgłoszenie o przestępstwie od proboszcza parafii. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu w kościele. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. Dalsze działania wobec zatrzymanego zostaną podjęte po jego wytrzeźwieniu.

