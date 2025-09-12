Najnowszy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu” wskazuje, że największym poparciem w Polsce cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Może zaskakiwać wynik Polski 2050, która w ostatnich miesiącach przechodziła poważny kryzys.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS. Na partię pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 33,53 proc. badanych. To więcej o 1,9 pkt. proc. w porównaniu z tym, co wskazywał poprzedni sondaż.

Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, która plasuje się niedaleko za największą formacją opozycyjną. Partia Donalda Tuska może liczyć na 31,94 proc. Oznacza to spadek o 0,66 pkt. proc.

Trzecie miejsce niezmiennie zajmuje Konfederacja, na którą chęć głosowania zadeklarowało 12,46 proc. badanych. Tyle samo, co wskazywał poprzedni sondaż. Nowa Lewica uzyskałaby 6,71 proc., tracąc 0,61 pp.

W Sejmie znaleźliby się jeszcze posłowie Polski 2050, której poparcie plasuje się na poziomie 5,31 proc. (wzrost o 1,86 proc.). Wynik formacji Szymona Hołowni może zaskakiwać, bo w ostatnich miesiącach przechodziła ona głęboki kryzys i kolejne sondaże umiejscawiały ją głęboko pod progiem. Inne formacje nie przekraczają progu wyborczego. Na Konfederację Korony Polskiej zagłosowałoby 4,17 proc., o 0,94 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. PSL mogłoby liczyć na poparcie 1,35 proc., notując niewielki spadek o 0,13 pp.

Źr. Super Express; Polsat News