Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów – taki alert RCB otrzymali mieszkańcy powiatów Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski (województwo lubelskie). Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat w tej sprawie. Po godz. 18:30 pojawił się komunikat informujący o ustabilizowaniu sytuacji.

Prowadzone za naszą wschodnią granicą ćwiczenia Zapad-2025 spotkały się z reakcją Polski. „Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów. ” Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski (województwo lubelskie).

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca śledzenie komunikatów służb: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowództwo Operacyjne RSZ wydało już komunikat, w którym wyjaśnia sytuację. „Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej” – napisano.

Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie powiatów: Chełm, chełmski, krasnostawski, łęczyński, świdnicki, włodawski…

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych: Działania te mają charakter prewencyjny

„W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości” – dodają autorzy.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru” – napisano.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca…

Aktualizacja 18:36: Alarm odwołany

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że sytuacja wróciła już do normy.

Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone.



Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone.

Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.#WojskoPolskie na bieżąco monitoruje sytuację…

