Niepokojące doniesienia z obwodu królewieckiego. Chodzi o decyzję rosyjskiej armii ws. rozmieszczenia tam systemów rakietowych.

– W sieci pojawiły się nagrania, na których widać system rakietowy Iskander znajdujący się na drodze, która prowadzi z obwodu królewieckiego do Polski – podaje branżowy serwis defence24.pl.

Na dowód w sieci opublikowane zostały nagranie. – Rosjanie wytoczyli „Iskandera” zaledwie kilka kilometrów od Polski – czytamy na profilu „Nexta” w serwisie społecznościowym „X”.

⚡️⚡️Russians rolled out an “Iskander” just a few kilometers from Poland



The missile system appeared right on a highway in the Kaliningrad region, reports Clash Report. pic.twitter.com/SGimV8RSru — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Sytuacja ma zapewne związek z ćwiczeniami wojskowymi Zapad 25, które wojska rosyjskie realizują wspólnie z białoruskimi. Odbywają się one cyklicznie od końca lat 90. XX wieku. W tym roku skupiają się na scenariuszach symulujących ataki na kluczowe obszary NATO, w tym Przesmyk Suwalski. Kreml w oficjalnych komunikatach podaje, że ćwiczenia mają charakter obronny.

System Iskander przeznaczony jest do wykonywania uderzeń na ważne cele lądowe, znajdujące się w strefie operacyjno-taktycznej ugrupowania wojsk przeciwnika.

