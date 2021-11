Łukasz „Juras” Jurkowski w ostrych słowach skomentował wpis Lukasa Podolskiego zamieszczony po meczu Górnika Zabrze z Legią. Teraz zawodnik MMA zamieścił kolejnego tweeta w tej sprawie.

Górnik Zabrze pokonał Legię Warszawa 3-2 w meczu polskiej ekstraklasy. Jedną z bramek dla ekipy ze Śląska zdobył Lukas Podolski, który po meczu opublikował kontrowersyjny wpis w serwisie społecznościowym Twitter.

„Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh co to był za wieczór w mieście w którym nie ma Wawelu, ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku…” – napisał były reprezentant Niemiec.

Górnik jak na gospodarza przystało, obdarował spadających z królewskiego stolca, upojonych czajkowym fetorem kibiców Legii, trzema ciosami. Ukąsił Janża, Podolski i Kubica. Ohh co to był za wieczór w mieście w którym nie ma Wawelu, ani Długiego Targu, ani gotyckiego rynku… — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) November 22, 2021

Na wpis „Poldiego” zareagował Łukasz „Juras” Jurkowski, który prywatnie jest wielkim kibicem Legii. „Hej Podolski jesteś debilem. Chyba, że nie masz kontroli nad prowadzeniem konta w SM. Zatrudniając takiego barana potwierdzasz moją tezę” – napisał sportowiec.

Hej Podolski jesteś debilem. Chyba, że nie masz kontroli nad prowadzeniem konta w SM. Zatrudniając takiego barana potwierdzasz moją teze😎 https://t.co/CPLTVpNPI9 — Łukasz Jurkowski (@Jurasmma) November 22, 2021

Po publikacji wpisu na Jurkowskiego spadła fala komentarzy w sieci. Sportowiec postanowił ją powstrzymać publikując kolejny wpis. Tym razem znacznie dłuższy. „Juras” wyjaśnia jednocześnie, że jest to „koniec tematu z jego strony”.

We wspomnianym wpisie Jurkowski przyznaje, że „jeżeli Pan Podolski czuje się urażony” to zawodnik MMA go „przeprasza”. „Zamykam temat i do niego nie wracam. Nie ma sensu. Ubliżającym mi przypominam, że nie robi to na mnie żadnego wrażenia, a w wolnych chwilach po prostu sprzątam social media” – napisał Jurkowski. Cały wpis dostępny jest poniżej.