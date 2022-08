Kabaret Neo-Nówka po głośnym skeczu wyemitowanym w Polsacie jest ostatnio na ustach wszystkich. Artyści tym razem postanowili odnieść się do występów Sary James. 14-letnia Polka w nocy polskiego czasu awansowała do finału amerykańskiego „Mam talent”.

Sara James po tym, jak wygrała „The Voice Kids”, a następnie wzięła udział w Eurowizji Junior, postanowiła spróbować swoich sił za oceanem. I robi to znakomicie. W amerykańskim „Mam talent” najpierw otrzymała złoty przycisk od Simona Cowella, a następnie znakomitym wykonaniem piosenki „Rocket Man” wyśpiewała sobie udział w finale. I nikt nie ma wątpliwości – Polka ma bardzo duże szanse na zwycięstwo.

O werdykcie widzów poinformowano w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. „Po pierwsze chciałbym pogratulować ci, Sara. Sprawisz, że ten finał będzie wyjątkowy. Chciałbym podziękować naszej publiczności. Mamy najlepszych widzów na świecie” – powiedział Simon Cowell.

Do występu Sary James postanowili postanowili odnieść się też twórcy kabaretu Neo-Nówka. Nie zabrakło „szpilki” w kierunku osób, które mogą odnosić się do pochodzenia 14-latki. „Sara James w amerykańskim mam talent. Kolejny mocny wykon. Jest świetna. Wiemy, że tu się nie chwali, że to takie niepolskie i zaraz będzie coś o jej korzeniach i wyglądzie. Nam się podobało i trzymamy kciuki. Bravo” napisali.

Sara James w amerykańskim mam talent. Kolejny mocny wykon. Jest świetna. Wiemy, że tu się nie chwali, że to takie niepolskie i zaraz będzie coś o jej korzeniach i wyglądzie. Nam się podobało i trzymamy kciuki. Bravo 🇵🇱https://t.co/dp0r9L6tqt — Neo-Nówka (@kabaretNeoNowka) August 24, 2022

Czytaj także: Sara James w finale. Niesamowite słowa Simona Cowella [WIDEO]

Źr.: Twitter/Neo-Nówka