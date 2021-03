Adam Darski, muzyk znany pod pseudonimem „Nergal”, przyjął szczepionkę przeciwko COVID-19. Teraz zwrócił się z apelem do wszystkich niezdecydowanych.

Trwa akcja szczepień przeciwko COVID-19. Zdaniem ekspertów jedynie podanie preparatu większej części społeczeństwa może wpłynąć na spowolnienie, a następnie wygaszenie szalejącej epidemii. Pomimo tego w naszym kraju, a także poza jego granicami, wciąż istnieje wielu przeciwników szczepionek.

Rząd cały czas prowadzi akcję edukacyjną, w którą włączają się także celebryci. Jedną z takich osób jest Adam Darski, znany jako Nergal. Muzyk niedawno przyjął szczepionkę, a teraz zaapelował do Polaków, aby zrobili to samo. Jego zdaniem to jedyna szansa na powrót do normalności.

Nergal zamieścił bardzo mocny wpis na Facebooku, w którym nazwał przeciwników szczepień „covidiotami”. Dołączył również nagranie, na którym widać, jak przyjmuje preparat.

Nergal apeluje ws. szczepień

W swoim wpisie, który zamieścił na Facebooku, Nergal apeluje, aby nie bać się szczepień. „Nie słuchajcie covidiotów. Przyjmijcie swoją szczepionkę tak szybko, jak to możliwe. Pokonajmy razem tego wirusa raz na zawsze” – pisze.

„To nic nie boli. Zachęcam was, zróbcie to, gdy tylko będziecie mieli okazję. Wszyscy mamy już dosyć lockdownu; miejmy to już za sobą” – dodaje w nagraniu, które dołączył do swojego wpisu na portalu społecznościowym.

Od 15 marca ruszyły szczepienia osób po zdiagnozowaniu nowotworu i w trakcie jego leczenia, dializowanych, przed i po przeszczepach oraz mechanicznie wentylowanych. W tej grupie znalazł się Nergal, który kilka lat temu przeszedł białaczkę.