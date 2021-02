Wszystko zaczęło się od kontroli mężczyzny, który nie miał założonej maseczki. Szybko okazało się, że sprawa ma drugie dno, bo policjanci z powiatu krakowskiego zatrzymali dwóch mężczyzn za posiadanie narkotyków. Jeden z nich usłyszał też zarzut ich udzielania. Okazało się, że lokator jednego z zatrzymanych był poszukiwany listem gończym, trafił do aresztu.

Podczas patrolu, w rejonie parku miejskiego w Skawinie zauważyli mężczyznę niestosującego się do nakazu zasłaniania ust i nosa i nie ma założonej maseczki. Po zwróceniu mu uwagi 44-letni mieszkaniec Skawiny natychmiast założył maseczkę, jednak niepokój policjantów wzbudziło jego nerwowe zachowanie.

Podejrzenia mundurowych okazały się uzasadnione, bo mężczyzna miał przy sobie porcję metaamfetaminy. Mundurowi go zatrzymali. W trakcie dalszych czynności policjanci przeszukali miejsce jego zamieszkania, natrafiając na kolejną porcję tego narkotyku.

To nie koniec, bo dalsze czynności doprowadziły do zatrzymania 27-latka ze Skawiny. Policjanci ustalili, że to właśnie on udzielił narkotyków 44-latkowi i udali się do niego na przeszukanie. Tam również znaleźli metaamfetaminę. Łącznie policjanci zabezpieczyli 9,5 grama tego narkotyku.

Zaczęło się od maseczki, skończyło na zatrzymaniu trzech osób

W mieszkaniu 27-latka policjanci zastali też 58-letniego współlokatora, bez stałego miejsca zameldowania. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym do odbycia 3-miesięcznego aresztu w związku z zastosowanym wobec niego środkiem zapobiegawczym w sprawie o niepłacenie alimentów.

Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony przez policjantów do aresztu śledczego. Z kolei dwaj pozostali zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. 27-latek dodatkowo usłyszał zarzut udzielania metaamfetaminy.

Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat więzienia, z kolei za ich udzielanie kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. A wszystko zaczęło się od braku maseczki.

Źr. Policja Małopolska