W ostatnim czasie głośno jest w Polsce o słowach Władysława Frasyniuka, który skandalicznie odniósł się do polskich żołnierzy. Teraz nagranie, które wywołało burzę, opublikował w sieci europoseł Janusz Lewandowski.

Na polsko-białoruskiej granicy wciąż przebywają migranci przywożeni tam przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Do Polski nie wpuszczają ich funkcjonariusze Straży Granicznej. Wywołuje to protesty między innymi części środowisk opozycyjnych. W ostatnim czasie głośno było o wypowiedzi Władysława Frasyniuka, który w skandaliczny sposób wypowiedział się o polskich żołnierzach.

Teraz głośne nagranie zamieścił w sieci europoseł Janusz Lewandowski. „PiS zabrudził polski mundur, gdy wysłał wojsko, by osłaniało nieludzką ekshumację ofiar smoleńskich, wbrew woli rodziny. Teraz znowu, gdy zamaskowana straż blokuje akcję humanitarną. Oczyścić polski mundur z PiS-u” – napisał.

„Na granicy z Białorusią z woli rządzących hańbiony jest polski mundur. W przeszłości był hańbiony wielokrotnie, ale to było za komuny, w obławie na żołnierzy wyklętych, gdy dławiono bunt w Poznaniu w ’56 roku, gdy nasze czołgi wjechały do Czechosłowacji w ’68 roku i gdy strzelano do nas na wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Ale mundur polski odzyskał swój blask wraz z niepodległością” – powiedział europoseł.

„Niestety, jest dobra zmiana. W maju 2018 roku byłem na gdańskim cmentarzu, gdzie bezczeszczono zwłoki Arama Rybickiego. Tzw. ekshumacja, wbrew woli rodziny. Kordon żandarmerii wojskowej, policji, odgradzał rodzinę i nas wszystkich od gromu Arama. Teraz widzimy te obrazki zamaskowanych żołnierzy na granicy z Białorusią. Wcale nie o to chodzi, że strzegą tych granic, ale o to, że blokują pomoc humanitarną” – dodał.

Żr.: Twitter/Janusz Lewandowski