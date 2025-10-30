We wtorek, 28 października 2025 r., odeszła z życia Barbara Komorowska, współzałożycielka marki Bakoma oraz jedna z najzamożniejszych kobiet w Polsce. Miała 77 lat.

Przedsiębiorczyni była największą udziałowczynią firmy Bakoma oraz aktywnie uczestniczyła w rozwoju całej grupy rolno-spożywczej. W latach swojej działalności awansowała na trzecie miejsce w prestiżowym rankingu najbogatszych Polek publikowanym przez magazyn „Wprost”.

Jej wkład nie ograniczał się jedynie do świata biznesu – Barbara Komorowska była także zaangażowana w życie lokalnej społeczności w gminie Teresin. Na czwartkowej sesji rady gminy jej pamięć uczczono minutą ciszy.

Rodzina biznesowa Komorowskich obejmowała także inne firmy – m.in. zakłady Polskie Młyny, Bioagra-Oil i Komagra – co przyczyniło się do zbudowania majątku szacowanego na około 3 miliardy zł.

Zmarła Barbara Komorowska.

Od jej imienia pochodzi pierwszy człon firmy Bakoma, największego 🇵🇱 producenta galanterii mlecznej.

Wraz z mężem Zbigniewem osiągnęli wielki sukces biznesowy.

Wspominam pierwszą szefową na zawodowej drodze.

Przez 8 lat można dobrze poznać człowieka. 🖤 pic.twitter.com/2vn9HyJklj — Tomasz Piasecki #demsoc (@TomaszPiasecki) October 30, 2025

Śmierć Barbary Komorowskiej to ogromna strata nie tylko dla rodziny i współpracowników, ale także dla polskiego biznesu. Jej przedsiębiorczość, determinacja i wizja rozwoju uczyniły Bakomę jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w kraju, a ona sama pozostanie symbolem sukcesu budowanego od podstaw w trudnych realiach transformacji gospodarczej.

Przeczytaj również: