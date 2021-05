Tomasz Wiater, znany rysownik od wielu lat związany z Tygodnikiem „NIE”, zmarł w wieku 52 lat. Informację o jego odejściu podali przedstawiciele gazety.

Informacja o śmierci Tomasza Wiatra wstrząsnęła światem mediów. Wieść o jego odejściu przekazali przedstawiciele Tygodnika „NIE”, z którym związany był rysownik.

„Wczoraj wieczorem otrzymaliśmy bardzo smutną wiadomość. Zmarł Tomasz Wiater, nasz wybitny rysownik. Nie tyle współtworzył tygodnik „NIE”, co wręcz nim był” – napisali na swoim facebookowym profilu.

„Jego kreska towarzyszyła pismu od samego początku. Tomek zapewne by nas za to wyśmiał, ale wyjątkowo nie ma dziś u nas nastroju do żartów. Zostawiamy Was z tą wiadomością i prosimy o wyrozumiałość” – dodali.

Kim był Tomasz Wiater?

Tomasz Wiater miał 52 lata i pracował w zawodzie satyrycznego rysownika. Związany był z kontrowersyjnym Tygodnikiem „NIE” zarządzanym przez Jerzego Urbana. Współpracę z gazetą związał jeszcze w 1992 roku.

Dosadnie komentował głośne tematy polityczne, społeczne i religijne w Polsce. Jego prace można było oglądać m.in. na facebookowym profilu „NIE” w ramach cyklu „Wiater w oczy – rysunki Tomasza Wiatera”. Były również dostępne m.in. w Muzeum Karykatury w Warszawie.

Wiater należał również do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury i Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej karierze rysowniczej otrzymał wiele nagród. Napisał również trzy książki pt. „Habemus pamparampampam”, „Siwy Dym!” i „Duda plus”.