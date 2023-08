Niecodzienne zjawisko zaobserwowano w Jarosławcu w województwie zachodniopomorskim. Nagranie zaprezentowali na Facebooku Polscy Łowcy Burz.

W ostatnich dniach pogoda nas nie rozpieszczała. Deszcze, coraz niższa temperatura. Najdobitniej przekonali się o tym turyści, którzy udali się na wczasy nad polskie morze.

Jedna z turystek, pani Iwona, zarejestrowała przy okazji dość niecodzienne zjawisko. Swój film przesłała do Polskich Łowców Burz, a ci opublikowali w mediach społecznościowych. Przy okazji wyjaśniono, z czym mamy do czynienia.

Okazuje się, że była to trąba wodna. Polscy Łowcy Burz przekonują, że sierpień to dobry miesiąc do obserwacji tych zjawisk w rejonie Morza Bałtyckiego. – Sierpień to dobry miesiąc do obserwacji trąb wodnych. Jedna z nich ukazała się ok. 20 min temu w Jarosławcu (woj. zachodniopomorskie) – napisano na facebookowym profilu.

Trąba wodna to rodzaj trąby powietrznej, występującej nad powierzchnią zbiornika wodnego. Przybiera ona formę wąskiego lejka, odwróconego stożka lub kolumny.

Pod wpisem komentarze publikowali także inni internauci, którzy przyznawali, że widzieli trąby wodne również w innych miejscach. – Ja widziałam w tym roku trąbę wodną, ale na Adriatyku. Okolice Krvavicy w Chorwacji – napisała jedna z internautek.

