Bloomberg podaje nowe informacje na temat stanowiska Rosji ws. negocjacji pokojowych. Doniesienia się niezwykle ciekawe.

Bloomberg, przekazując informacje o Rosji, powołuje się na „osoby zaznajomione ze sprawą”. Zdaniem informatorów Rosja jest gotowa omówić kwestię tymczasowe zawieszenia broni, pod warunkiem, że główne negocjacje pokojowe będą rozwijać się szybciej, niż do tej pory.

Moskwa ma również inne żądania. Chodzi o to, by to Kreml wybierał państwa, które będą uczestniczyły w finalnych negocjacjach pokojowych. Bloomberg podaje także, iż Rosja wyraziła swoją opinię na temat wojsk NATO na Ukrainie w ramach misji stabilizacyjnej.

Okazuje się, że Putin i jego otoczenie mają kategorycznie negować taki pomysł. Są za to otwarci, by swoje wojska rozmieściło inne państwo. Chodzi o Chiny, które w czasie konfliktu na Ukrainie są – przynajmniej oficjalnie – neutralne.

Delegacje USA i Ukrainy mają spotkać się w przyszłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej. – Tematem ma być zakończenie wojny z Rosją – powiedział specjalny przedstawiciel USA na Bliskim Wschodzie Steve Witkoff.

