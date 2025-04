Niepokojące informacje napływają z Chin. Chodzi o ćwiczenia tamtejszej armii wokół Tajwanu.

Sytuacja pomiędzy Chinami a Tajwanem pozostaje napięta od wielu lat. Chińczycy uznają bowiem Tajwan, demokratycznie zarządzaną wyspę, za swoje terytorium. Nigdy nie zrzekli się także wobec niej prawa do użycia siły. Dodatkowe napięcia budzi fakt, iż Tajwan pozostaje w bardzo dobrych, sojuszniczych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.

Teraz światowe media obiegła informacja o szeroko zakrojonych manewrach chińskiej armii, w których udział biorą wojska lądowe, morskie i rakietowe. Ćwiczenia prowadzone są wokół Tajwanu, a Chiny w swoich komunikatach dotyczących tego zdarzenia w dyplomację raczej się nie bawią.

– To stanowcze ostrzeżenie i silny środek odstraszający wobec separatystycznych sił na rzecz 'niepodległości Tajwanu’ oraz legalne i konieczne działanie mające na celu ochronę suwerenności i jedności narodowej Chin – podano.

#Breaking: Starting April 1, China's PLA Eastern Theater Command will conduct joint military drills around Taiwan island, involving the Army, Navy, Air Force, and Rocket Force. Exercises focus on combat readiness, sea & air strikes, and strategic blockade operations. pic.twitter.com/1zhtTZQ8l0