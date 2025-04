Donald Tusk zamieścił w sieci nagranie. Zwraca się w nim bezpośrednio do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

W nagraniu Tusk mówi o podpisanym niedawno polsko-amerykańskim porozumieniu dotyczącym obronności. – Dla nas, Polaków, nasza przyjaźń, nasz sojusz, nasza wzajemna lojalność nie są abstrakcyjne – oznajmił polski premier.

Tusk podkreśla również, że Polska przeznacza gigantyczne środki na obronność. – We współpracy z USA budujemy nowoczesną i największą armię w Europie, by bronić naszych granic, ale i wspólnych wartości i interesów. Ameryka mogła i zawsze może liczyć na Polskę. Macie tu wyłącznie przyjaciół – stwierdził.

– Proszę o tym pomyśleć, panie prezydencie i drodzy amerykańscy przyjaciele, zanim zdecydujecie o nałożeniu ceł na swoich najbliższych sojuszników. Współpraca jest zawsze lepsza niż konfrontacja – podkreślił Donald Tusk.

Mr. President @realDonaldTrump, cooperation is always better than confrontation. pic.twitter.com/EFtXj51rGC