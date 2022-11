Niesamowite nagranie zarejestrowane w okolic Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim opublikowano w mediach społecznościowych. Udało się uchwycić daniela, który był całkowicie biały. Jak zaznaczają eksperci, nie jest to wcale objaw albinizmu.

Nagranie zostało udostępnione między innymi na profilu Lubuskich Łowców Burz na Facebooku. Zarejestrowano je w okolicy Strzelec Krajeńskich w województwie lubuskim. Błyskawicznie zyskało ogromną popularność – i, szczerze mówiąc, trudno się dziwić.

Na filmie widać, że wśród liści przechadza się zwierzę. Po chwili przybliża się do drogi i wówczas okazuje się, że to daniel. Zwykle charakteryzują się one rudobrązowym ubarwieniem grzbietu z białymi plamkami. Ten wyglądał jednak zupełnie inaczej i był całkowicie biały.

Białe daniele są spotykane w Polsce, ale niezwykle rzadko. W ostatnim czasie obserwowane były w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, śląskim oraz małopolskim. Co istotne, nie jest to objaw albinizmu, ale leucyzmu – choroby, która charakteryzuje się całkowitym lub częściowym brakiem rodzajów pigmentów na skórze. Na szczęście nie wiąże się ona z żadnymi dolegliwościami.

