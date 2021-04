Grzegorz Krychowiak zamieścił wpis na Twitterze. Zrobił to kilka dni po meczu z Anglią i złożył podziękowania.

Niewiele brakowało, by Krychowiak nie zagrał podczas meczu z Anglią na Wembley. Jak pokazała przyszłość byłoby to ogromne osłabienie, ponieważ zawodnik był czołową postacią naszej drużyny w przegranym meczu.

Dlaczego „Krycha” miałby nie zagrać w meczu? Wszystko przez pozytywny test na COVID-19. Włodarze PZPN nie do końca wierzyli jednak badaniu i podkreślali, że zawodnik Lokomotiwu Moskwa jest ozdrowieńcem. Przeprowadzili więc kolejny test, a dzień przed spotkaniem uzyskali jego wynik. Negatywny.

Dzięki rozmowom z europejską federacją piłkarską udało się doprowadzić do tego, że Krychowiak wsiadł do samolotu i udał się do Londynu. Ostatecznie, tak jak to zostało wspomniane, zagrał z Anglikami.

Krychowiak składa podziękowania

Krychowiak widział zaangażowanie działaczy PZPN, dlatego postanowił im podziękować. Kilka dni po meczu zamieścił na Twitterze niespodziewany dla wielu wpis.

„Chciałbym podziękować wszystkim osobom w @pzpn_pl którzy wykonali tytaniczna pracę, dzięki której poleciałem do Anglii i zagrałem na Wembley” – napisał.

Krychowiak jest jednym z wygranych marcowego zgrupowania. Piłkarz w każdym z trzech meczów zaprezentował się bardzo dobrze i należał do czołowych postaci zespołu prowadzonego przez Paulo Sousę. To dobry prognostyk przed zbliżającym się Euro, a także kolejnymi meczami w eliminacjach.