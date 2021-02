Na nietypową promocję zdecydowała się sieć sklepów Biedronka. Już od poniedziałku, 15 lutego, zakupy wieczorami można zrobić nawet za pół ceny. Promocja dotyczy pieczywa i ma na celu zapobieganie marnowaniu żywności.

Biedronka włącza się w akcję zapobiegania marnowaniu żywności. Przez cały tydzień – od poniedziałku 15 lutego do soboty 20 lutego, wieczorami pieczywo będzie można kupić za pół ceny. Promocja obowiązuje w godzinach 18:00 – 24:00. Co istotne, w sklepach całodobowych po północy cena wróci do regularnej wartości.

Promocja nie dotyczy tylko chleba, ale również bułek, słodkiego pieczywa oraz wypieków, takich jak zapiekanki czy mini pizze. Cała akcja ma na celu zapobieganie marnowaniu żywności, szczególnie właśnie pieczywa.

Na razie promocja zapowiedziana została tylko na ten tydzień. Nie wiadomo, czy Biedronka zdecyduje się dalej przedłużyć akcję.

Źr.: Wiadomości Handlowe