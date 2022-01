Minister rozwoju Piotr Nowak na antenie TVP Info przyznał, że unijny pakiet Fit For 55, to „zabójstwo dla gospodarki UE”. Polityk krytycznie odniósł się również do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

„Fit For 55 jest to zabójstwo dla gospodarki Unii Europejskiej. Jak się rozmawia, jak miałem przyjemność pracować w Waszyngtonie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym i spotykać się z różnymi inwestorami, którzy patrzą realnie na gospodarkę poprzez pryzmat konkurencyjności, poprzez prawa ekonomii, a nie ideologii, mówią, że to jest zabicie gospodarki w Unii Europejskiej” – przyznał Nowak.

Media zwracają uwagę, że w ostatnim czasie z polskiego obozu rządowego coraz częściej dopływają głosy o konieczności wypowiedzenia pakietu. Jak wskazują, koszty proponowanych rozwiązań klimatycznych będą dla Polski nie do udźwignięcia.

Minister krytycznie odniósł się także do systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. „Proponujemy reformę systemu ETS. Są ku temu poważne powody, ponieważ instytut w Poczdamie (…) pokazuje, że system handlu certyfikatami powinien być monitorowany. Są słabości w tym systemie, które pozwalają spekulować” – mówił Nowak.

„Również polski instytut KOBIZE, który posiada jednych z najlepszych specjalistów od polityki klimatycznej, modelowania tych zmian, pokazuje, że raport na który powołuje się przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, na raport ESMA-y, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Raport ten mówi że nie ma spekulacji, KOBIZE pokazuje jakie są braki w tym raporcie, jakie są dziury. Pokazuje, że ten raport nie obejmuje po pierwsze wszystkich rynków, na których są handlowane te certyfikaty. Pokazuje, że ten raport nie obejmuje instrumentów pochodnych, a instrumenty pochodne pozarynkowe to są transakcje bezpośrednio między uczestnikami rynku” – powiedział Nowak.

