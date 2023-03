Włoska agencja ANSA podaje nowe informacje ws. stanu zdrowia papieża Franciszka. Ojciec Święty trafił do szpitala 29 marca.

29 marca media na całym świecie poinformowały, że papież Franciszek trafił do kliniki Gemelii. Jako powód wskazywano problemy z oddychaniem. Następnie niektóre portale internetowe podawały, że Ojciec Święty mógł przejść zawał.

Teraz nowe informacje w całej sprawie podaje włoska agencja ANSA. Okazuje się, że według najnowszych doniesień lekarze wykluczyli problemy z sercem oraz możliwe zapalenie płuc u 86-letniego Franciszka.

Co ciekawe, pojawiły się również wstępne prognozy dotyczące tego, kiedy papież mógłby opuścić szpital. Są dość pozytywne.

Nowe informacje ws. stanu zdrowia papieża Franciszka

– W szpitalu papieżowi zrobiono tomografię klatki piersiowej, która wykazała, że płuca są czyste. Papież nie ma zapalenia płuc, nie ma też problemów z sercem – podaje agencja ANSA, której dziennikarz powołują się na informacje uzyskane od personelu medycznego. Wiadomo również, że Ojciec Święty nie cierpi na Covid-19, ponieważ wykluczył to test.

Póki co papież Franciszek pozostanie w szpitalu, jednak niewykluczone, że opuści go jeszcze przed Niedzielą Palmową. Nie oznacza to jednak, że papież odprawi mszę na pl. św. Piotra.

ANSA podaje, że lekarze mogą zalecić Ojcu Świętemu dłuższy odpoczynek, a także częstsze przebywanie na świeżym powietrzu po to, by wzmocnić organizm przed dalszą pracą.

