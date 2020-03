Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 23 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Testy potwierdziły jego obecność u pacjentów w 7 województwach. Resort informuje, że łączna liczba pozytywnych przypadków wzrosła do 1244.

W piątek rano ukazał się nowy komunikat Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa w Polsce. Zakażenie potwierdzono u 23 nowych osób z 7 województw:

4 osób z woj. wielkopolskiego,

4 osób z woj. śląskiego,

4 osób z woj. warmińsko-mazurskiego,

3 osób z woj. podlaskiego,

3 osób z woj. świętokrzyskiego,

3 osób z woj. pomorskiego,

2 osób z woj. kujawsko-pomorskiego.

Łączna liczba zakażonych koronawiruse to 1244, 16 przypadków zakończyło się śmiercią. W czwartek w Warszawie zmarły dwie osoby: 78-letni mężczyzna i 84-letnia kobieta.

Wzrasta liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, Minister zdrowia: Tchórzem się raczej nigdy nie czułem

O sytuacji związanej z epidemią koronawirusa mówił w czwartek minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Parafrazując wypowiedzi historyczne, to nie jest początek końca, to nawet nie jest koniec początku. To jest początek działań, początek naszej walki – podkreślił szef resortu na antenie Polsat News.

Podkreślił również, że stara się podawać precyzyjne dane dotyczące aktualnej sytuacji. – Każdy jest człowiek, który czasami myli cyfry, ale ja staram się mówić po prostu jak jest. Jeżeli mówię, że rozdysponowaliśmy 100 tys. testów, mamy już ponad 40 laboratoriów, to tak jest. Jeżeli mówię, że mamy ponad 3 tys. testów wykonywanych na dobę, to tak jest – powiedział.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, Polsat News