Donald Tusk przechodzi do ofensywy. Lider Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że niebawem przedstawi drużynę przyszłości. Czym będzie ta grupa? To odpowiednik Gabinetu Cieni, czy nowa formacja?

Gabinet Cieni był przez lata symbolem Platformy Obywatelskiej, kiedy formacja ta znajdowała się w opozycji. Odpowiednicy ministrów w szeregach PO recenzowali pracę swoich politycznych konkurentów piastujących funkcje ministerialne.

Po odejściu Grzegorza Schetyny stało się pewne, że formuła ta wyczerpała się. Jednak PO nie zamierza się poddawać. Nowy szef Donald Tusk proponuje inne rozwiązanie, które może pomóc obalić rządy Jarosława Kaczyńskiego.

Tusk chce pokonać Kaczyńskiego. Stworzy drużynę przyszłości

– Będę przedstawiał jeszcze w tym roku taką drużynę marzeń, nie powiem właśnie gabinet cieni, ale drużynę przyszłości (…) w tej chwili to jest dobrze ponad dwadzieścia osób tak do czterdziestego roku życia – oświadczył.

– Wśród nich są także posłanki i posłowie, ale nie tylko – też wybitni eksperci z fajnym doświadczeniem na Zachodzie – zapewnił.

W ocenie Tuska takie rozwiązanie będzie krokiem, ku „otwarciu bramy” do politycznej kariery dla 30-40 latków. Zdaniem obecnego szefa PO odmłodzenie kadry będzie korzyścią także dla wyborców.

– Mi zostało 20-25 lat życia w Polsce, a jak masz 18 lat, to tobie zostało 60-70 lat w Polsce. W twoim interesie jest o wiele bardziej zadbać o to, żeby Polska nie była rujnowana, niż w moim. Ja mam mniej do zaryzykowania, przegrania, młodzi mają więcej – oświadczył.