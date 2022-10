Co roku fani marki Apple czekają na premierę nowej wersji kultowego smartfona. Warto mieć świadomość, że mówiąc „iPhone 14”, rozmawiamy tak naprawdę o czterech wariantach telefonów – zwykle producent przedstawia bowiem flagowy model w kilku odsłonach. Jak było w tym roku i czym zaskoczył Apple? Czas przyjrzeć się bliżej jednej z najbardziej oczekiwanych premier wśród smartfonów!

Warianty iPhone 14 – co wybrać?

Podobnie jak w poprzednich latach, także i w 2022 roku Apple postanowiło wprowadzić na rynek nie jeden, ale kilka modeli określanych jako iPhone 14. Wynika to z prostej kalkulacji rynkowej i lepszego dopasowania poszczególnych telefonów do potrzeb zróżnicowanych grup docelowych.

Ważną zmianą jest rezygnacja z modelu mini – do tej pory była to najmniejsza wersja telefonu, a dodatkowo – najbardziej budżetowa. Apple wydaje się kierować zainteresowanych mniejszymi telefonami w stronę odświeżonego iPhone SE, pozostawiając flagowce w dwóch rozmiarach – 6,1 i 6,7 cala.

Szukając iPhone oznaczonego liczbą 14, możemy wybierać spośród:

iPhone 14,

iPhone 14 Plus,

iPhone 14 Pro,

iPhone 14 Pro Max.

Czym się różnią? Przede wszystkim wielkością, specyfikacją, ceną. Mając do wyboru wiele modeli, można mieć problem z podjęciem decyzji, na który z nich podstawić. Dlatego dobrze uważnie im się przyjrzeć.

Który iPhone 14: klasyczny czy w wersji Pro?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który iPhone 14 lepiej wybrać. Wszystko zależy od naszych potrzeb, oczekiwań i budżetu. Twórcy treści, przedsiębiorcy, osoby intensywnie korzystające z telefonu, z pewnością docenią mocną specyfikację stojącą za iPhone 14 Pro lub Pro Max. W oko wpadnie im również przedefiniowany notch, czyli wycięcie na przedni aparat, zamieniony w modelach „Pro” w funkcjonalność zwaną „dynamic island”. Polega to na tym, że w miejscu wycięcia na aparat, w zależności od potrzeb, rozwijają się widżety lub informacje na temat użytkowanych aplikacji. To bardzo wygodne i dobrze zaprojektowane rozwiązanie, które może się podobać!

Wersja Pro ma również dopracowany aparat fotograficzny, który pozwala robić znacznie lepsze zdjęcia przy słabym oświetleniu, a także – niegasnący wyświetlacz, który możemy dodatkowo spersonalizować.

Czy to oznacza, że nie warto sięgać po klasycznego iPhone 14? W żadnym wypadku! To ciągle świetnie zaprojektowany, wysokiej jakości sprzęt, który będzie doskonałym wyborem zwłaszcza wtedy, gdy ostatnio wymienialiśmy telefon już jakiś czas temu.

Apple podkreśla doskonałą wydajność baterii w tym modelu, która spokojnie ma wystarczać na cały dzień intensywnego użytkowania, ja również możliwość nagrywania filmów w kinowej jakości 24 kl./s przy rozdzielczości 4k.

To ważne argumenty za tym, by wybrać iPhone 14 w wersji klasycznej lub Plus.

A co z kolorami? Trudno oderwać wzrok od kolorów! Klasyczną wersję iPhone 14 możemy kupić w takich kolorach, jak:

– niebieski,

fioletowy,

czarny (północ),

księżycowa poświata,

czerwony.

Każdy z nich świetnie leży w dłoni i doskonale się prezentuje.

Apple, jak zwykle, zaskakuje rozwiązaniami. Tym razem producent wprowadził dodatkowe zabezpieczenie, mające chronić zdrowie i życie użytkowników. W przypadku wykrycia nagłego wstrząsu, na przykład wypadku, telefon automatycznie połączy się ze służbami ratunkowymi.

Który z modeli iPhone 14 wybrać? Dobrze postawić na iPhone 14 MPUF3PX/A dostępny w sklepie MediaMarkt. Z dużą dozą prawdopodobieństwa wkrótce stanie się jednym z najlepiej sprzedających się wersji iPhone!

