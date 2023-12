Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, przytoczył pewną sytuację z Sejmu. Chodzi o pytanie skierowane do Adama Bodnara, nowego ministra sprawiedliwości, ws. TVP.

Bosak nawiązał do sytuacji związanej z zawieruchą wokół TVP. Przypomnijmy, że nastąpiła gwałtowna zmiana władz w telewizji publicznej. To decyzja ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bartłomieja Sienkiewicza. Niektórzy twierdzą jednak, że ten ruch nie był do końca zgodny z przepisami.

Krzysztof Bosak postanowił przytoczyć pytanie, które w tej sprawie do nowego ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, skierował poseł Konfederacji Przemysław Wipler. Bosak uważa, że pytanie było bardzo zasadne.

– W Sejmie w trakcie nieformalnej debaty nt. awantury w TVP trafne pytanie postawił w swoim wniosku formalnym poseł Przemysław Wipler: zapytał czy minister sprawiedliwości Adam Bodnar zmienił swoje stanowisko, bo za rządów PiS twierdził jako Rzecznik Praw Obywatelskich, że bez udziału KRRiTV nie można w sposób zgodny z Konstytucją powołać władz mediów publicznych, a rząd w którym dziś jest ministrem sprawiedliwości właśnie to zrobił – napisał Bosak na swoim profilu w serwisie „X”.

Nowy minister sprawiedliwości usłyszał pytanie o TVP. Nie odpowiedział

Krzysztof Bosak zwraca uwagę na zachowanie Bodnara po tym, gdy Przemysław Wipler zadał mu niewygodne z jego perspektywy pytanie. Okazuje się, że minister sprawiedliwości nie był skory, aby skomentować całą sprawę. Tak jakby kompletnie go zatkało.

– Pytanie było trafne, bo Minister Sprawiedliwości wysłuchał uważnie pytania, ale nie zdecydował się zabrać głosu i udzielić jakiejkolwiek odpowiedzi lub jakkolwiek skomentować sprawy – napisał Bosak.