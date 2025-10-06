W zaskakującym zwrocie wydarzeń politycznych we Francji, Sébastien Lecornu, mianowany premierem zaledwie miesiąc temu, podał się do dymisji. Decyzja ta została ogłoszona 6 października 2025 roku przez Pałac Elizejski, a prezydent Emmanuel Macron natychmiast ją zaakceptował.

To wydarzenie pogłębia kryzys polityczny w Paryżu, gdzie nowo utworzony rząd nie zdążył nawet rozpocząć pełnej pracy. W tym artykule przybliżamy okoliczności rezygnacji, tło polityczne oraz możliwe konsekwencje dla Francji.

Jak doszło do dymisji Lecornu?

Sébastien Lecornu objął stanowisko premiera 9 września 2025 roku, zastępując poprzednika w ramach wysiłków Macrona na rzecz stabilizacji po wyborach parlamentarnych. Jako bliski współpracownik prezydenta i były minister obrony, miał być gwarantem kontynuacji centrowej polityki. Jednak już w niedzielę, 5 października, po ogłoszeniu składu nowego rządu, narosła fala krytyki. Zaledwie dzień później, w poniedziałkowy poranek, Lecornu złożył rezygnację, którą Macron przyjął bez wahania. Według komunikatów z Pałacu Elizejskiego, dymisja została złożona formalnie rankiem 6 października. Media francuskie, takie jak BFM TV czy „Le Parisien”, opisują to jako „decyzję błyskawiczną”, podkreślając, że rząd Lecornu nie przetrwał nawet 24 godzin w pełnym składzie. Sam Lecornu nie wydał jeszcze oficjalnego oświadczenia, ale źródła bliskie rządowi sugerują, że powodem były rosnące napięcia wewnątrz koalicji i groźby wotum nieufności.

Polityczny chaos: dlaczego rząd Lecornu upadł tak szybko?

Tło dymisji to głęboki kryzys polityczny we Francji, wywołany przez wyniki lipcowych wyborów parlamentarnych, które nie dały żadnej partii większości. Macron, próbując uniknąć paraliżu, powołał Lecornu – lojalnego sojusznika – do utworzenia rządu mniejszościowego. W składzie znaleźli się znani politycy, jak Bruno Le Maire na stanowisku ministra obrony, co miało zapewnić ciągłość. Jednak opozycja zareagowała natychmiastowo. Partia Socjalistyczna (PS) i Narodowe Zjednoczenie (RN) Marine Le Pen zapowiedziały złożenie wniosku o wotum nieufności, argumentując, że rząd jest „niezdolny do działania” i ignoruje wolę wyborców. Dodatkowo, Republikanie (LR) – kluczowy sojusznik w koalicji – zagrozili wyjściem z rządu, co dodatkowo destabilizowało sytuację. Media międzynarodowe, w tym CNN i Bloomberg, określają to jako „kontynuację politycznego chaosu”, podkreślając, że Francja zmaga się z brakiem stabilnego przywództwa od miesięcy.

Przeczytaj również: