Andrej Babisz po wygranych wyborach parlamentarnych w Czechach zadeklarował – Jeżeli, broń Boże , coś się wydarzy, będziemy stać po stronie Polski.

Po niedawnych wyborach parlamentarnych w Czechach, które odbyły się w 2025 roku, Andrej Babisz, lider partii ANO, ma szansę ponownie objąć stanowisko premiera. Jego ugrupowanie zdobyło 34,66% głosów, wyraźnie wyprzedzając partię obecnego premiera Petra Fiali, która uzyskała 23,28% poparcia. Wyniki te wskazują na silne poparcie dla Babisza i jego programu politycznego, który kładzie nacisk na pragmatyzm i współpracę międzynarodową, szczególnie z Polską.

Wsparcie dla Polski i wspólna polityka

Andrej Babisz w swoich pierwszych powyborczych wypowiedziach podkreślił znaczenie polsko-czeskich relacji. „Jeśli, broń Boże, coś się wydarzy, będziemy stać po stronie Polski” – zadeklarował, wyrażając gotowość do solidarnego działania na arenie międzynarodowej. Babisz zapowiedział również, że jednym z jego priorytetów jako premiera będzie szybkie nawiązanie dialogu z polskim rządem. „Skontaktuję się z premierem Donaldem Tuskiem i zaproponuję spotkanie” – stwierdził, wskazując na chęć budowania bliskich relacji z Polską, niezależnie od tego, która partia sprawuje władzę w Warszawie.

Odrzucenie ETS2 i wspólne interesy

Babisz odniósł się także do unijnego systemu handlu emisjami (ETS2), który obejmuje emisje dwutlenku węgla generowane przez gospodarstwa domowe i transport. Podkreślił, że skoro Polska zdecydowała się odrzucić ten system, Czechy powinny pójść podobną drogą. „Polacy podjęli decyzję w sprawie ETS2, my powinniśmy zrobić to samo” – powiedział, wskazując na konieczność ochrony interesów gospodarczych obu krajów.

Polsko-czeska współpraca na pierwszym planie

Lider ANO nie krył podziwu dla osiągnięć Polski, zauważając, że nasz kraj w wielu obszarach wyprzedził Czechy. „Kiedyś to my, Czesi, byliśmy najlepsi, ale Polacy nas wyprzedzili. Zawsze jednak dobrze współpracowaliśmy i osiągaliśmy świetne rezultaty” – stwierdził Babisz. Podkreślił, że zamierza kontynuować i wzmacniać tę współpracę, niezależnie od różnic politycznych między oboma krajami.

Priorytety nowego rządu

Andrej Babiš zapowiedział, że jego rząd będzie dążył do utrzymania przyjaznych i konstruktywnych relacji z Polską, co ma kluczowe znaczenie dla obu państw w kontekście wyzwań gospodarczych i geopolitycznych. Jego deklaracje wskazują na pragmatyczne podejście do polityki zagranicznej, w której Polska odgrywa istotną rolę jako strategiczny partner Czech.

