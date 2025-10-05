W sobotnie popołudnie, 4 października, prezydent RP Karol Nawrocki zaskoczył mieszkańców podradomskiego Wolanowa, zjawiając się w lokalnym barze z kebabem.

Wszystko zaczęło się miesiąc temu, 1 września, podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie. Prezydent Nawrocki, wraz z małżonką Martą Nawrocką, odwiedził szkołę, by życzyć uczniom powodzenia w nowej odsłonie edukacji. Po oficjalnych przemówieniach grupa odważnych chłopców podeszła do pary prezydenckiej z nietypową propozycją. „Panie prezydencie, ile lajków na TikToku musi mieć nasz filmik, żeby pan przyjechał z nami na kebaba?” – zapytał jeden z nastolatków. Nawrocki, zaskoczony, ale rozbawiony, dopytał o szczegóły: „Wołowy czy drobiowy? A sos? Ja jem tylko z ostrym!”. Gdy uczniowie zapewnili, że lokalny kebab jest „bardzo dobry” i obiecano ostry sos, prezydent rzucił: „Dobra, to cztery lajki wystarczy”. Chłopcy entuzjastycznie odparli: „To wbijamy!”.

Nagranie z tej wymiany zdań szybko stało się hitem w sieci. Filmik na TikToku zebrał blisko 250 tysięcy polubień – o wiele więcej niż skromne „cztery”, o które prosił Nawrocki. Nie minął miesiąc, a obietnica została spełniona. W sobotę prezydent, ubrany po cywilnemu, wkroczył do Kebab Shawerma – popularnego lokalu w centrum Wolanowa. Towarzyszyli mu ci sami uczniowie, którzy miesiąc wcześniej rzucili wyzwanie. Na miejscu czekała na niego specjalność menu: „kebab prezydencki” – mieszany z ostrym sosem, wprowadzony do oferty właśnie po wrześniowej wizycie.

„Prezydent dotrzymuje słowa. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego w Wolanowie obiecał chłopakom, że pójdzie z nimi na kebaba. Dziś był ten dzień. Zwyczajnie, bez mediów – po prostu spotkanie przy rollo. Ja nie potrafiłem odpuścić, musiałem też spróbować” – napisał na platformie X Mikołaj Bujak.

Wizyta nie zakończyła się na kebabie. Fani piłki nożnej, jak prezydent Nawrocki, nie mogli ominąć lokalnych rozgrywek. Po posiłku udał się na stadion, gdzie Jaguar Wolanów zmierzał się z Młodzikiem Radom w meczu A-klasy. Na trybunach wzbudził sensację – kibice prosili o autografy i wspólne zdjęcia. „Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. Dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował!” – napisał na X kapitan Jaguara.

Gram sobie dzisiaj mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. @NawrockiKn w imieniu Jaguara Wolanów dziękuję za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował 😁 Ładny szalik, proszę bronić barw! pic.twitter.com/pk6WiA5EoL — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) October 4, 2025

