W sobotę, 4 października 2025 roku, w głównym losowaniu Lotto padła kumulacja w wysokości 17 milionów złotych. Dwaj szczęśliwcy trafili „szóstkę” i zostali nowymi milionerami.

Szczęśliwe liczby, które przyniosły im ogromną wygraną, to: 10, 12, 29, 37, 39 oraz 45. Nie zabrakło też emocji w Lotto Plus. Tam zwycięski zestaw stanowiły liczby: 13, 17, 22, 25, 26 i 48. Każdy z dwóch graczy, którzy trafili „szóstkę” w Lotto 4 października 2025 roku, otrzymał po 8 462 577 zł.

Na wygrane mogło liczyć znacznie więcej osób. W kategorii „piątki” aż 107 graczy wzbogaciło się o 4 481,40 zł. Trafienie „czwórki” przyniosło nagrodę w wysokości 231,90 zł, którą odebrało 4169 osób. Najwięcej było jednak zwycięzców „trójek” – aż 79 611 kuponów okazało się szczęśliwych, a każdy ich posiadacz otrzymał 24 zł.

W Lotto Plus również nie zabrakło wygranych. Za „piątkę” można było zainkasować 3 500 zł – takich przypadków było 72. Z kolei 3812 osób, które trafiły „czwórkę”, otrzymało po 100 zł.

Październikowe losowanie Lotto po raz kolejny udowodniło, że nawet jedna gra może odmienić życie – tym razem dwie osoby dołączyły do grona milionerów.

