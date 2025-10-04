W polskim krajobrazie politycznym szykują się znaczące przemiany. Partia związana z Donaldem Tuskiem przygotowuje się do gruntownej reorganizacji. Według najnowszych doniesień, na zbliżającym się Kongresie Zjednoczeniowym zapadną kluczowe decyzje, które wpłyną na przyszłość tego ugrupowania.

Jak informuje stacja RMF FM, Koalicja Obywatelska planuje fuzję z dwoma innymi formacjami politycznymi. Chodzi o Nowoczesną, której liderem jest Adam Szłapka, oraz Inicjatywę Polska pod przewodnictwem Barbary Nowackiej. Ta integracja ma na celu wzmocnienie struktur i poszerzenie bazy członkowskiej. W efekcie powstanie nowa, zjednoczona partia, która nie tylko zmieni nazwę, ale także całą swoją identyfikację wizualną – od logo po elementy graficzne używane w kampaniach i materiałach promocyjnych. Taka zmiana nazwy i logo partii Tuska to strategiczny krok, mający na celu odświeżenie wizerunku i dostosowanie go do bieżących wyzwań politycznych.

W rozmowie z RMF FM, Marcin Kierwiński, prominentny polityk KO, ujawnił harmonogram nadchodzących wydarzeń. Podkreślił, że proces zjednoczenia i wprowadzenia zmian nastąpi w ciągu najbliższych tygodni. „Sądzę, że uda się to zrealizować jeszcze w październiku” – stwierdził. To oznacza, że fani polityki mogą spodziewać się oficjalnych ogłoszeń już wkrótce. Jednak na razie szczegóły pozostają owiane tajemnicą. Nowa nazwa partii Tuska oraz nowe logo KO nie zostały jeszcze publicznie zaprezentowane. Kierwiński zaznaczył, że wszystkie te elementy zostaną ujawnione dopiero podczas Kongresu Zjednoczeniowego.

Po połączeniu, nowa formacja polityczna ma osiągnąć imponującą skalę. Według szacunków podanych przez Kierwińskiego, liczba członków zbliży się do poziomu z prawyborów prezydenckich w KO, gdzie uczestniczyło ponad 22 tysiące osób. To solidna baza, która może dać ugrupowaniu przewagę w nadchodzących wyborach. Co z kierownictwem? Pełny skład zarządu nowej partii zostanie ogłoszony prawdopodobnie kilka tygodni po Kongresie. Najpierw muszą zostać załatwione formalności administracyjne, takie jak aktualizacja statutu i rejestracja w odpowiednich instytucjach. Proces ten zapewni, że wszystko odbędzie się zgodnie z prawem i bez zbędnych komplikacji.

Źródło: RMF FM