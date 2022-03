Sześć projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy, sfinansuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Budżet każdego projektu wynosi 268 tys. zł.

Program skierowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Jak wyjaśniono w komunikacie FNP, jest to akt solidarności w związku z agresja ze strony Rosji na Ukrainę.

Fundacja sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

„Uruchomiliśmy (…) nową ścieżkę finansowania, chcąc w ten sposób nie tylko wesprzeć badaczy i badaczki z Ukrainy, ale również, długofalowo – przyczynić się do zintensyfikowania współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego. Mamy nadzieję nagrodzić polsko-ukraińskie projekty naukowe o znaczeniu istotnym dla obu naszych krajów i przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat wagi demokracji, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa – wartości fundamentalnych, a jednak tak łatwo w ostatnich tygodniach zakwestionowanych i podeptanych” – powiedział cytowany w komunikacie przesłanym PAP prezes FNP prof. Maciej Żylicz.

Program będzie realizowany w trybie konkursowym. Zgłaszać mogą się pary naukowczyń i naukowców – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek złożyć może osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt. Nabór wniosków odbędzie się w ramach dwóch konkursów – pierwszy do 29 kwietnia br. oraz drugi – do 30 września br. Wnioski należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Więcej informacji o programie oraz szczegółowy regulamin na stronie: www.fnp.org.pl.

FNP przekazała, że planuje również uruchomienie w najbliższym czasie zbiórki pieniędzy dla wszystkich, którzy będą chcieli wesprzeć program.

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej będzie czwartym programem na rzecz rozwoju współpracy bilateralnej w portfolio FNP. Pozostałe trzy to: Polsko-Francuska Nagroda Naukowa im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie, Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa oraz Polsko-Niemiecka Nagroda COPERNICUS.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

W środę nabór wniosków do programu „Solidarni z Ukrainą” ogłosiła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA. Skierowany jest on do instytucji gotowych przyjąć ukraińskich uchodźców – studentów i doktorantów, którzy zdecydują się kontynuować kształcenie w Polsce.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski