Najnowszy sondaż przeprowadzony przez pracownię IBRiS na zlecenie „Wydarzeń” Polsat News wskazuje na rosnącą przewagę Prawa i Sprawiedliwości nad Koalicją Obywatelską. Zaskakująca zmiana nastąpiła natomiast na dalszych miejscach.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę wygrałoby je PiS. Na partię pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego chęć głosowania zadeklarowało 32,6 proc. badanych. Oznacza to lekki wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc.

Przewaga formacji rządzącej nad opozycją wzrosła jednak dużo bardziej, ponieważ Koalicja Obywatelska notuje duży spadek poparcia. Obecnie może liczyć na 26,6 proc. głosów, podczas gdy w poprzednim badaniu było to 30,6 proc.

Niespodziewanie na trzecim miejscu podium znalazła się Trzecia Droga, która zanotowała poparcie na poziomie 10,6 proc. Oznacza to wzrost o 1,6 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał wcześniejszy sondaż.

Wzrost poparcia zanotowała Lewica. Formacja ta może obecnie liczyć na 9,9 proc. głosów badanych (poprzednio 7,7 proc.). Spadek poparcia zaliczyła Konfederacja – 9,5 proc. osób zadeklarowało, że zagłosuje na tę partię (poprzednio było to 11,8 proc. badanych). Inne partie, jak wskazuje sondaż, nie przekraczają progu wyborczego.

Źr. Polsat News