W miejscowości Czaplinek w województwie zachodniopomorskim rozegrała się niepokojąca sytuacja. Podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej do kościoła wszedł nożownik. Na szczęście 40-latka udało się zatrzymać zanim wyrządził komukolwiek krzywdę. Był kompletnie pijany.

Do niepokojącego zdarzenia doszło ok. godz. 17.45 w samym centrum Czaplinka w województwie zachodniopomorskim.

W kościele odbywało się nabożeństwo dla dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej. Nagle do kościoła wszedł nożownik. Dorośli obezwładnili mężczyznę z nożem i wezwali policję. Ta zatrzymała go za zakłócenie nabożeństwa. – informuje radio RMF FM.

„40-latek w chwili zatrzymania nie był agresywny, był nietrzeźwy. Badanie wykazało, że miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie” – poinformowała oficer prasowa KPP w Drawsku Pomorskim asp. Karolina Żych, cytowana przez RMF FM.

W związku ze zdarzeniem parafia wydała komunikat. Zapowiedziała dodatkową ochronę straży miejskiej podczas majowych nabożeństw. Dzieciom zagwarantowano również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej.

Źr. RMF FM