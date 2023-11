43-letni nożownik zaatakował i ranił nożem mieszkańca powiatu brzozowskiego. Poszkodowany trafił do szpitala. Na szczęście obrażenia jakich doznał nie zagrażają jego życiu. Napastnik usłyszał zarzut. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Do zdarzenia doszło w sobotę przed godz. 22. Do dyżurnego brzozowskiej komendy wpłynęło zgłoszenie o zranionym mężczyźnie, którego zaatakował nożownik na Rynku. We wskazane miejsce natychmiast pojechali policjanci.

Mundurowi zastali tam pokrzywdzonego 39-latka. Mężczyzna potwierdził, że został zaatakowany i raniony nożem w klatkę piersiową.

Policjanci po wykonaniu niezbędnych czynności, zebrali informacje na temat podejrzanego i zatrzymali go po niespełna 40 minutach, na terenie miasta. Nożownik to 43-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego.

Pokrzywdzony mężczyzna trafił do brzozowskiego szpitala, obrażenia jakie doznał nie zagrażają jego życiu. Podejrzany 43-latek trafił do policyjnego aresztu. Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec mężczyzny trzy miesięczny tymczasowy areszt.

Źr. Policja