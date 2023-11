Szokująca sytuacja na stacji paliw sieci Orlen w miejscowości Przeciszów (powiat Oświęcimski). Na miejscu doszło do dramatycznego zdarzenia.

Policjanci z Komisariatu Policji w Zatorze (woj. małopolskie) interweniowali na jednej ze stacji paliw w gminie Przeciszów. Funkcjonariusze legitymowali 40-letniego mężczyznę, mieszkańca tamtejszej gminy. Po chwili okazało się, że legitymowany… jest poszukiwany listem gończym.

Podczas próby zatrzymania doszło do szokującej sytuacji. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął bowiem nóż i ugodził się w klatkę piersiową. Zaskoczeni funkcjonariusze natychmiast podjęli działania ratunkowe. Pracownicy stacji paliw wezwali Pogotowie Ratunkowe.

Chwilę po zdarzeniu na miejscu stawili się Funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań POSG, którzy również pomagali policjantom prowadzić działania ratunkowe względem mężczyzny ugodzonego nożem w klatkę piersiową. – Wykorzystano opatrunek wentylowany Ashermana, który jest stosowany na rany kłute klatki piersiowej, dzięki czemu u poszkodowanego nie doszło do powstania odmy płucnej – podają strażnicy.

Ostatecznie poszkodowany w stanie stabilnym został przetransportowany do szpitala. Dostał się tam na pokładzie śmigłowca LPR, który wcześniej lądował na terenie stacji benzynowej. 40-letni mężczyzna ma do odbycia karę dwóch lat pozbawienia wolności. Skazano go za przestępstwa gospodarcze.

Przeczytaj również: