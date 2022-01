Zaszczepiłeś się przeciw COVID-19 i nie miałeś objawów po szczepionce? Czy obawiasz się, że nie jesteś odporny? Popularne w sieci zagadnienie postanowiła omówić prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.

„Czy jeśli po podaniu szczepionki nie pojawi się żaden odczyn to oznacza, że mój organizm nie odpowiedział prawidłowo?” – brzmi pytanie, które postawiła na swoim Facebooku prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Wirusolog postanowiła wyjaśnić internautom, jak działa nasza odporność. Jak przekonuje, układ odpornościowy jest przygotowany do walki z wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniem. Owa walka jest manifestowana objawami: gorączką, dreszczami, czy gorszym samopoczuciem.

„To nie tylko efekt szkodliwego działania patogenu, ale także obraz walczącego układu immunologicznego. A zatem objawy choroby są wypadkową działania drobnoustroju i naszej aktywności obronnej” – tłumaczy wirusolog.

Jak przebiega to po szczepieniu przeciw COVID-19? „Organizm nie wie, że zamiast prawdziwego patogenu pojawił się nieszkodliwy jego fragment i rozpoczyna walkę. I ponownie pojawia się jej obraz – podwyższona temperatura lub gorączka, gorsze samopoczucie, ból i obrzęk w miejscu podania preparatu. Czasem powiększeniu ulegają węzły chłonne i też nie jest to nic niepokojącego. Są to oznaki aktywacji układu odpornościowego” – czytamy.

Prof. Szuster-Ciesielska wyjaśnia, że niekiedy zdarza się gwałtowna odpowiedź na szczepionkę przeciw COVID-19 w postaci poważnego odczynu niepożądanego. Po drugiej stronie są jednak przypadki, w których reakcji brak.

Nie miałeś objawów po szczepionce? Co z odpornością?

„Po szczepieniu nie mamy żadnych objawów, czy to oznacza, że komórki nie zobaczyły białka szczepionkowego, nie wytworzyły się przeciwciała?” – czytamy.

„Chcę Państwa uspokoić. Każdy z nas jest inny, w różny sposób odpowiada i na infekcję, i na szczepienie. Brak symptomów nie oznacza bezrobocia układu odpornościowego. Ta wiedza zawarta jest w podręcznikach immunologii” – odpowiada wirusolog.

Do swojego wpisu dołączyła pracę naukową, która odnosi się do omawianego problemu.