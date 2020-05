Jak się okazuje SARS-CoV-2 wciąż ma swoje tajemnice. Eksperci wskazują na nowe nietypowe objawy koronawirusa, takie jak nietypowe zmiany naskórne w okolicach palców u stóp. Specjaliści określili te zmiany, jako „covidowe palce”.

Amerykańscy lekarze wskazują, że coraz częściej obserwują nowe objawy koronawirusa, które określają jako „covidowe palce”. Dr Misha Rosenbach, dermatolog ze Szpitala Uniwersytetu w Pensylwanii przyznaje, że coraz częściej obserwuje u pacjentów czerwone lub fioletowe przebarwienia na palcach przypominające odmrożenia.

„To, co widzimy, zazwyczaj jest reakcją na zimno, ale obserwujemy to w środku wiosny. I dzieje się to w takiej skali jak COVID-19. W związku z tym uważamy, że istnieje ścisły związek z zakażeniem.” – mówiła w rozmowie z ABC News Amy Paller, profesor dermatologii z Uniwersytetu Northwestern.

Czytaj także: Radom. Zmarł ratownik medyczny zarażony koronawirusem

Co ciekawe, lekarze najczęściej obserwują te nowe objawy koronawirusa u osób, które łagodnie przechodzą chorobę, lub nie mają objawów. Najczęściej „covidowe palce” pojawiają się u dzieci i osób młodych. Na czubkach palców pojawiają się odbarwienia i obrzęk mogące dawać wrażenie pieczenia.

Naukowcy nadal nie wiedzą, w jaki sposób koronawirus wpływa na zmiany na skórze. „Uważamy, że może to być reakcja naczyniowa powstająca w wyniku stanu zapalnego. Inną teorią jest to, że być może u tych pacjentów występują niewielkie skrzepy krwi.” – mówi dr Holly Harke Harris, dermatolog z South Bend Clinic.

Źr. portal.abczdrowie.pl