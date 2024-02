„Najbardziej radykalna obniżka podatków” – to jedno z najważniejszych haseł kampanii Koalicji Obywatelskiej. Obietnica podwyższenia kwoty wolnej do 60 tys. zł na razie nie weszła w życie, a z sieci zaczął znikać film. „Usuwają na potęgę, więc wrzucę” – pisze jedna z internautek.

Obniżka podatków była sztandarowym pomysłem KO na wybory 2023. Politycy deklarowali, że już w ciągu pierwszych 100 dni rządów wprowadzą w życie radykalne zmiany w tym zakresie. Można to przeczytać w „100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów”.

„Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6000 zł brutto (także na działalności gospodarczej) i pobierające emeryturę do 5000 zł brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł., w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów” – napisano.

Na profilach formacji Donalda Tuska znalazło się nagranie, na którym politycy publicznie wyjaśniają pomysł. „Nauczycielu! Harujesz każdego dnia, a rząd zabiera ci coraz więcej? Wkurzają cię drożyzna i wysokie rachunki? Właśnie dlatego Koalicja Obywatelska, z myślą o was, przeprowadzi najbardziej radykalną obniżkę podatków” – zaznaczono.

„To będzie realna obniżka podatków. Takiej w Polsce jeszcze nie było. Gdy twoje zarobki nie przekraczają 6 tys. zł, to nie zapłacisz ani złotówki podatku przez cały rok. Dokładnie tak. I to bez względu na to, jaką pracę wykonujesz. A także, gdy prowadzisz swój własny biznes i rozliczasz się według skali. Każdy z was skorzysta na reformie kwoty wolnej od podatku” – dodano.

Teraz internauci donoszą, że filmik znika z sieci. Jednak postanowili oni, że „zachowają” materiał i masowo publikują nagranie na swoich profilach. W akcji wzięli udział także politycy PiS.

Pani poseł @gajewska_kinga dlaczego usuneła pani ten film ze swojego X? pic.twitter.com/qmweipf8Q5 — ₖₐᵣₘₑₗₒwy ₘₐᵣₖᵢz 🏴‍☠️ (@Borys61581538) February 14, 2024

Jak tam kochani, odczuliście już w waszych portfelach "najbardziej radykalną obniżkę podatków"?! 😂 https://t.co/KGNO1rvXmF — Włodzimierz Graff (@w_wgraff) February 15, 2024