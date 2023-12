Masz działkę lub budujesz dom i często potrzebujesz przewieść coś, co nie mieści się w bagażniku auta? Postanowiłeś zakupić przyczepkę do samochodu i teraz zastanawiasz się, czy musisz ją ubezpieczyć? Jeśli tak, to poniższy tekst jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego, przed czym chroni OC przyczepy, co grozi za brak ważnej polisy oraz ile kosztuje jej wykupienie. Zapraszamy do lektury.

Ubezpieczenie OC dla przyczepki samochodowej wynika z mocy prawa

Osoby, które po raz pierwszy kupują przyczepkę, mają prawo nie wiedzieć, że jest ona ujęta zarówno w ustawie o ruchu drogowym, jak i ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Mówiąc najprościej, jest ona traktowana jako pojazd, pomimo że nie posiada własnego napędu. Tym samym ubezpieczenie OC dla przyczepki samochodowej jest obowiązkowe. OC przyczepy jest niezależne od ubezpieczenia OC samochodu, który ją ciągnie. Oznacza to, że musimy mieć dwie oddzielne polisy OC: jedną dla samochodu, a drugą dla przyczepy. Jest to o tyle istotne, że przyczepa może wyrządzić szkody innym osobom lub ich mieniu nawet wówczas gdy nie jest podłączona do samochodu. I o tym wielu właścicieli przyczep wydaje się zapominać.

Przed czym chroni posiadanie OC dla przyczepy?

Pomimo że dość trudno wyobrazić sobie wyrządzenie komuś szkody przyczepą, które nie jest podpięta do samochodu, to takie sytuacje mogą mieć miejsce. Wystarczy, że pozostawiona przyczepa stoczy się kawałek i uderzy w stojący obok samochód. Inny przykład to wypięcie się przyczepy podczas manewrowania na parkingu i uszkodzenie innych pojazdów. OC dla przyczepki samochodowej chroni nas, a dokładniej nasz portfel od pokrycia z własnej kieszeni kosztów wyrządzonych szkód. Więcej na ten temat przeczytasz na:

https://www.wowpolisa.pl/p/ubezpieczenie-przyczepki-samochodowej-e28094-czy-jest-niezbedne-i-ile-kosztuje/94.html

Jakie są konsekwencje nieposiadania ubezpieczenia OC dla przyczepy?

Nieposiadanie ubezpieczenia OC dla przyczepki samochodowej niesie ze sobą dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, o czym wspomnieliśmy powyżej, wymusza na nas pokrycie kosztów napraw innych pojazdów, lub leczenia osób rannych w wyniku uderzenia przyczepy. Po drugie wiąże się z mandatem za brak ważnej polisy. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem na dzień 20 grudnia 2023 wysokość kar przedstawia się następująco:

– 240 zł za brak polisy do 3 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczenia,

– 600 zł za brak polisy do 4 do 14 dni,

– 1200 zł za brak polisy powyżej 14.

Pamiętając o tym, za każdym razem, zanim postanowimy użyć przyczepki, należy sprawdzić ważność polisy OC. Bardzo często jest różna od tej dla samochodu, przez co łatwiej o przeoczenie.

Ile kosztuje OC dla przyczepki?

Dla wszystkich właścicieli przyczepek do samochodu, którzy obawiają się wysokich kosztów ubezpieczenia, mamy dobrą wiadomość. Wchodząc na www.wowpolisa.pl można znaleźć OC już za 60-80 zł rocznie w zależności od rodzaju przyczepy i miejsca zamieszkania. Nie jest to więc wysoka kwota zważywszy na potencjalne ryzyko związane z jej użytkowaniem.

Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenia AC?

Na koniec należy dodać, iż ubezpieczenie OC przyczepy nie chroni przed szkodami na samej przyczepie. Jeśli chcemy uniknąć ewentualnych kosztów naprawy lub usuwania zniszczeń w wyniku pożaru, wandalizmu, kolizji czy kradzieży to warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie AC. AC dla przyczepy jest dobrowolne i kosztuje nieco więcej niż OC, ale w zamian za to zapewnia pełną ochronę pozostawionej np. na parkingu przyczepy.

Podsumowanie

Jak widać, OC dla przyczepki samochodowej jest obowiązkowe, ale w zamian za to chroni nas przed pokryciem kosztów wyrządzonych szkód, które moglibyśmy wyrządzić przyczepą. Brak polisy OC to również narażenie się na wysoki mandat – nawet 1200 zł. Koszt rocznej polisy to wydatek rzędu niespełna 100 zł. Mamy nadzieję, że ten mini poradnik, uczynił temat OC dla przyczepki samochodowej nieco bardziej przystępnym i zrozumiałym. Życzymy wszystkim czytelnikom bezpiecznej jazdy ze swoją przyczepką.

